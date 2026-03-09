لقي شاب مصرعه وأصيب 14 آخرين، مساء اليوم الإثنين، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة بخارية على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

انتقال فرق الأمن والإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

حجم الإصابات والوفيات

أسفر الحادث عن وفاة شاب كان يستقل الدراجة البخارية، فيما أصيب شخصان آخران من ركاب الدراجة بكدمات وكسور خطيرة. كما أصيب 12 آخرون كانوا في سيارة ربع النقل بكدمات بسيطة، ولم يتم نقلهم للمستشفى.

إجراءات النيابة والتحقيق

تم نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق في أسباب الحادث والظروف المحيطة به.