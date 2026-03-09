استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق، في لفتة تقديرية لتكريمه على جهوده المخلصة وعطائه الملموس خلال فترة توليه قيادة المحافظة.

حضور قيادات تنفيذية في مراسم التكريم

شهد مراسم التكريم حضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، إلى جانب عدد من مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، الذين حرصوا على المشاركة في تكريم المحافظ السابق تقديرًا لإنجازاته ومساهماته خلال فترة عمله.

إشادة بجهود المحافظ السابق

أعرب حسام عبد الفتاح عن تقديره الكبير لما قدمه المهندس أيمن عطية خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن المحافظة شهدت تحت قيادته جهودًا ملموسة في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، بما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

أيمن عطية: خدمة أهالي القليوبية مصدر فخر

من جانبه، أعرب أيمن عطية عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا أن خدمة أهالي القليوبية كانت مصدر فخر واعتزاز، مثمنًا التعاون المستمر الذي وجده من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والذي ساعد على إنجاز العديد من المشروعات والبرامج التنموية، متمنيًا التوفيق لمحافظ القليوبية في مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

إهداء درع المحافظة

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور حسام عبد الفتاح درع محافظة القليوبية للمهندس أيمن عطية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته خلال فترة عمله بالمحافظة، مؤكدًا على روح التقدير والتعاون بين قيادات العمل التنفيذي في مختلف المواقع.