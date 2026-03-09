تفقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، مشروع المراكز الطبية الثلاث بالمستشفيات الجامعية، لمتابعة جاهزية التجهيزات الطبية والخدمية ومعدلات استكمال الأعمال، تمهيدًا لقرب تشغيل المرحلة الثانية من المشروع، وذلك في إطار خطة الجامعة لاستكمال منظومة المراكز الطبية المتخصصة وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

وأتى ذلك أيضًا بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور شريف البدوي عميد كلية الهندسة، وسعد عبد الوهاب أمين عام الجامعة، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور وائل زكريا مدير المراكز الطبية الثلاث، والدكتور خالد الطوخي نائب مدير المراكز، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنفذة ومسؤولي الإدارة الهندسية.

متابعة تجهيزات المرحلة الثانية من المشروع

تأتي الجولة في إطار متابعة الأعمال والتحضيرات النهائية للانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل تجهيز وتشغيل الأقسام الداخلية في تخصصات طب وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وأمراض النساء والتوليد، إلى جانب تشغيل غرف العمليات الخاصة بهذه التخصصات وقطاع الحضانات وجناح الولادات الطبيعية.

كما تشمل المرحلة تشغيل عدد من الوحدات التي بدأ تشغيلها تجريبيًا مطلع العام الحالي، مثل وحدة القسطرة المخية، والمعامل المركزية، ومعامل الباثولوجي.

تطوير المنظومة الصحية وفق رؤية مصر 2030

وأكد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تواصل تطوير منظومتها الصحية والعلاجية في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتحقيق رؤية مصر 2030، بما يواكب أحدث النظم العالمية في تقديم الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الجامعة للتوسع في الخدمات الطبية التخصصية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

إضافة نوعية للخدمات الطبية بالجامعة

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها جامعة المنصورة، ويسهم في إجراء الجراحات الدقيقة باستخدام أحدث التقنيات الطبية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الإجمالية بالمشروع بلغ 570 مليون جنيه.

196 سريرًا و15 غرفة عمليات و33 حضانة

وأشار رئيس الجامعة إلى أن افتتاح المرحلة الثانية من المشروع سيزيد الطاقة الاستيعابية للمراكز الطبية إلى 196 سريرًا، إلى جانب تشغيل 15 غرفة عمليات تشمل 6 كبسولات جراحية، و4 غرف للولادات القيصرية، وغرفتي عمليات قيصرية، و3 غرف للمناظير الجراحية، فضلًا عن 12 سرير عناية مركزة و33 حضانة لحديثي الولادة.

خدمات طبية لنحو 20 مليون مواطن في الدلتا

وأوضح أن مستشفيات جامعة المنصورة تقدم خدماتها العلاجية لقطاع سكاني واسع يقترب من 20 مليون مواطن في محافظات الدلتا، الأمر الذي يعكس أهمية التوسع في إنشاء المراكز الطبية التخصصية لتلبية احتياجات المرضى ودعم إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة.

نقلة نوعية في الخدمات الصحية

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العظيم أن مشروع المراكز الطبية الثلاث يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن تجهيزات المرحلة الجديدة تمت وفق أحدث المواصفات الطبية والهندسية.

وأضاف أن الجامعة تحرص على متابعة جاهزية التجهيزات الطبية والخدمية بصورة مستمرة لضمان تشغيلها بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتوفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

مشروع طبي ضخم يخدم الدلتا

ويُعد مشروع المراكز الطبية الثلاث أحد أكبر المشروعات الطبية التي تنفذها جامعة المنصورة لدعم منظومة الرعاية الصحية المتخصصة، حيث يُقام على مساحة تقارب 7900 متر مربع، ويضم ثلاث منشآت طبية متخصصة هي: مركز جراحة العظام، مركز طب وجراحة المخ والأعصاب، مركز أمراض النساء والتوليد.

ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمشروع 750 سرير إقامة، و40 سرير عناية مركزة، و33 حضانة لحديثي الولادة، بالإضافة إلى 20 غرفة عمليات بنظام الكبسولة و11 غرفة عمليات للولادات والمناظير الجراحية.

ويعمل بالمراكز نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة المنصورة، الذين تلقى عدد كبير منهم تدريبهم في كبرى المراكز الطبية العالمية بأوروبا وأمريكا واليابان، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متقدمة وفق أحدث المعايير العالمية.