أصيب شخصان بإصابات متفاوتة إثر مشاجرة نشبت بين أربعة أشخاص بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، حيث استخدم خلالها أحدهم سلاح خرطوش وآخر أطلق طلقة نارية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

تلقي البلاغ والتحرك الأمني

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بوقوع مشاجرة في منطقة البلايش المستجدة بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث المركز إلى موقع الحادث، حيث تبين نشوب خلاف بين طرفين مكونين من أربعة أشخاص تطور إلى استخدام الأسلحة.

الإصابات ونقل المصابين

أسفرت المشاجرة عن إصابة شخص برش خرطوش في الصدر، وآخر بطلق ناري في القدم اليمنى. وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

أسباب المشاجرة وضبط الأطراف

كشفت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات الجيرة بين الطرفين. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.