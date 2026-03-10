إعلان

"خلص عليه بسكينة".. مقتل عامل في مشاجرة أمام مصنع بطاطس بالسادات

كتب : أحمد الباهي

12:51 ص 10/03/2026

جريمة قتل - تعبيرية

لفظ عامل 30 عامًا أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته الخطيرة، بعد مشاجرة مع زميله في العمل أمام أحد مصانع البطاطس بالمنطقة الصناعية السادسة في مدينة السادات، بعدما تعدى عليه بسكين، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين العاملين بالمنطقة الصناعية.

وصل بلاغ بالواقعة إلى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، يفيد بنشوب مشاجرة بين عاملين أمام أحد المصانع، وأسفرت عن إصابة أحدهما إصابة بالغة.

خلاف بين عاملين ينتهي بجريمة

التحريات كشفت أن المجني عليه "محمد أحمد محمد حسن" 30 عامًا، من محافظة قنا، نشبت بينه وبين زميله مشادة كلامية عقب خروجهما من العمل، قبل أن تتطور إلى مشاجرة.

وخلال المشاجرة، أخرج المتهم سكينًا "وخلص عليه"، ليسقط العامل مصابًا بإصابة خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

ضبط المتهم

الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط المتهم، وإيداعه بحبس مركز شرطة السادات، في إطار التحقيقات الجارية وتمهيدًا للعرض على النيابة العامة واستكمال مُجريات التحقيقات.

