مصرع شاب سقط عليه سور داخل مستشفى الدلنجات بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:06 م 04/03/2026

مستشفى الدلنجات المركزي

لقي مندوب مبيعات مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوط جزء من سور داخلي عليه داخل مستشفى الدلنجات المركزي، بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بتلقيه بلاغاً بسقوط جزء من سور داخلي بالمستشفى العام، على أحد الأشخاص ووفاته في الحال، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

تبين من المعاينة أنه أثناء تواجد أحمد عادل السيد عبد العزيز، 27 عاماً، مندوب مبيعات، ومقيم القليوبية، بجوار سور داخل المستشفى، سقط جزء من السور عليه، ما أدى إلى إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم ووفاته في الحال.

أوضحت التحريات، وبسؤال شهود الواقعة، أنه أثناء قيام المجني عليه ومرافقه بتسليم حمولة السيارة من الأكسجين السائل داخل المستشفى، سقط عليه سور المستشفى.

تحفظت الأجهزة المعنية على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيق، وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

