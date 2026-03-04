أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية تشكيلًا عصابيًا يضم 4 محامين و3 آخرين إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بتزوير إيصالات أمانة واستغلالها في استصدار أحكام قضائية ضد مواطنين دون وجه حق، بقصد ابتزازهم ماليًا. وحددت المحكمة جلسة 7 مارس لنظر أولى جلسات القضية.

قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية إحالة تشكيل عصابي مكون من 7 متهمين، بينهم 4 محامين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية واستغلالها في استصدار أحكام قضائية لابتزاز المواطنين.

وحددت المحكمة جلسة 7 مارس الجاري لنظر أولى جلسات المحاكمة.

تفاصيل القضية وأرقامها الرسمية

تعود أحداث القضية رقم 318 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 13 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، إلى قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال الزقازيق الكلية، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت تورط المتهمين في وقائع تزوير ممنهجة.

وشمل قرار الإحالة 7 متهمين، من بينهم 4 محامين، إلى جانب 3 آخرين من مهن مختلفة، لاتهامهم بالاشتراك في تكوين تشكيل عصابي تخصص في اصطناع محررات مزورة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا، خلال عام 2025 بدائرتي مركزي الإبراهيمية وههيا، وقائع تزوير في محررات رسمية، تمثلت في اصطناع إيصالات أمانة مزورة.

وكشفت التحقيقات أنهم استخدموا تلك الإيصالات أمام جهات التقاضي لاستصدار أحكام قضائية بالحبس ضد مواطنين دون وجه حق، مستغلينها كورقة ضغط قانونية لإجبار الضحايا على سداد مبالغ مالية غير مستحقة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا الأحكام الصادرة بناءً على المحررات المزورة لابتزاز الضحايا ماديًا، وإجبارهم على التنازل عن حقوق شخصية وأحكام قضائية، على النحو المبين تفصيلاً بأوراق القضية.

ومن المقرر أن تنظر هيئة المحكمة أولى جلسات المحاكمة خلال أيام، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.