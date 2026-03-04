أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية ليلية سيرًا على الأقدام بشارع المنشية بمدينة الطور ، للالتقاء بالمواطنين في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات والوقوف على احتياجات المواطنين عن قرب.

وحرص المحافظ خلال الجولة على تبادل الحديث مع المواطنين في أجواء ودية عكست روح المحبة والتقدير المتبادل، وبادلهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأبدى المواطنون سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتواجد بينهم، والاستماع إليهم دون حواجز.

واستمع المحافظ إلى عدد من المطالب والمقترحات المتعلقة بتحسين بعض الخدمات والمرافق، موجّهًا الجهات المختصة بدراسة كل ما طُرح بشكل عاجل، ووضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في العمل التنفيذي.

كما حرص المحافظ على تفقد عددًا من المخابز بنطاق الشارع، وتابع انتظام سير العمل وتوافر الخبز وجودته ومطابقته للمواصفات المقررة، مع التأكد من الالتزام بالوزن المقرر.

وأكد على تكثيف الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وامتدت الجولة لتشمل تفقد حديقة المسرح الصيفي خلف قصر الثقافة الصيفي بطور سيناء، لمتابعة الحالة العامة للموقع، ووجّه بإعداد تصور متكامل لتطوير الحديقة، ورفع كفاءتها وتزويدها بعناصر جمالية وخدمية، بما يجعلها متنفسًا حضاريًا لأهالي المدينة ومكانًا مناسبًا لإقامة الفعاليات المجتمعية والثقافية.

وأكد المحافظ أن العمل الميداني هو الأساس في تقييم الأداء، لذا يحرص على النزول إلى الشارع والالتقاء بالمواطنين بشكل مباشر، لكونهم شركاء في المسؤولية، وصوتهم هو البوصلة الحقيقية لتحديد أولويات العمل، وعلى رأسها تحسين جودة الحياة في كل شبر من أرض المحافظة، وتقديم خدمات تليق بأهلها الكرام، مع العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ذلك.

رافق المحافظ في جولته، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، وعلي حمادة، رئيس مجلس مدينة طور سيناء.