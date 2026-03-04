شهدت مدينة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، واقعة مأساوية بعدما أقدم شخص على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق التاسع بأحد الأبراج السكنية بوسط المدينة، لمروره بأزمة نفسية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بقيام شخص بإلقاء نفسه من الطابق التاسع من برج الحياة الكائن أمام معرض شباب مصر، ,جرى توجيه سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة الإسعاف برفقة قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المتوفى كان محجوزًا بقسم الرعاية داخل البرج ذاته، لمروره بظروف مرضية ومعاناته من حالة نفسية سيئة، ما دفعه إلى الإقدام على إنهاء حياته.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

أرقام الخطوط الساخنة للدعم النفسي في مصر

وفي سياق متصل، تواصل الدولة جهودها لتقديم الدعم النفسي للمرضى من خلال عدة جهات رسمية، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم النفسي للحالات التي تعاني من اضطرابات أو أفكار انتحارية، عبر الأرقام: 08008880700 – 0220816831 (على مدار 24 ساعة).

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية رقمًا لتلقي الاستشارات النفسية: 20818102.