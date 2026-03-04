السجن 15 عامًا لأربعة متهمين بالاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات المنيا، ،اليوم الأربعاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 15 عاماً وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتجارهم في المواد المخدرة.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار صلاح الشربينى، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم، ومحمد ناجي، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني.

وأصدرت المحكمة حكمها ضد المتهمين كل من: "ح، ع" ، "ك، ع"، "م، أ"، و "م، أ"، مقيمين بمركز مطاي، لقيامهم بتشكيل فريق عصابي لحيازة المخدرات والاتجار بها، في عام 2025.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تمكنت من ضبط المتهمين في غضون 2025، وعُثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وجرى تقديمهم للمحاكمة.