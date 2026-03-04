إعلان

"ديلرات السموم".. السجن 15 عامًا لأربعة متهمين بالاتجار في المخدرات بالمنيا

كتب : جمال محمد

11:05 م 04/03/2026

السجن 15 عامًا لأربعة متهمين بالاتجار في المخدرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات المنيا، ،اليوم الأربعاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 15 عاماً وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتجارهم في المواد المخدرة.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار صلاح الشربينى، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم، ومحمد ناجي، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني.

وأصدرت المحكمة حكمها ضد المتهمين كل من: "ح، ع" ، "ك، ع"، "م، أ"، و "م، أ"، مقيمين بمركز مطاي، لقيامهم بتشكيل فريق عصابي لحيازة المخدرات والاتجار بها، في عام 2025.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تمكنت من ضبط المتهمين في غضون 2025، وعُثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وجرى تقديمهم للمحاكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات المنيا مديرية أمن المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
مصراوى TV

توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
ما المرض الذي تعاني منه مي عز الدين؟ احذر هذه العلامات
نصائح طبية

ما المرض الذي تعاني منه مي عز الدين؟ احذر هذه العلامات

أمريكا تعلن موافقة إسبانيا على المشاركة في حرب إيران.. ومدريد تنفي
شئون عربية و دولية

أمريكا تعلن موافقة إسبانيا على المشاركة في حرب إيران.. ومدريد تنفي
وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
سفرة رمضان

وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟
رياضة عربية وعالمية

"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان