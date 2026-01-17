محافظ المنيا يتفقد عددًا من لجان الإعدادية للاطمئنان على الامتحانات (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عن بدء تنفيذ مشروع تطوير منطقة بئر مسعود، والذي يستغرق نحو 6 أشهر، ضمن خطة تطوير الواجهة البحرية وتعظيم الاستفادة من المناطق المتميزة ذات الطابع التاريخي والتراثي.

وأوضح بيان المحافظة أن المشروع يهدف إلى فتح الرؤية البصرية الكاملة للبحر أمام المواطنين، وإتاحة الاستمتاع به من خلال مدرجات واسعة ومفتوحة تتيح للزائرين الجلوس ومشاهدة البحر بوضوح، دون أي مقابل مادي.

ويتضمن المشروع إنشاء مناطق جلوس متنوعة بمستويات مختلفة أسفل المدرجات، لتوفير مساحات ترفيهية مريحة تناسب جميع الفئات العمرية، وتحويل المنطقة إلى متنفس حضاري مفتوح يخدم أهالي الإسكندرية وزائريها.

كما يشمل المشروع تنفيذ منظومة إضاءة جمالية حديثة تعتمد على أعمدة مستوحاة من شكل النخل الصناعي المميز، ما يضفي طابعًا حضاريًا راقيًا على المنطقة، ويجعلها من أرقى المناطق المجانية على كورنيش الإسكندرية، خاصة خلال فترات المساء.

وأكدت المحافظة أن المشروع يُنفذ مع الحفاظ الكامل على مكانة بئر مسعود التاريخية، باعتباره أحد الرموز التراثية المرتبطة بوجدان المدينة، حيث يشمل التطوير إنشاء جدارية تعريفية تسلط الضوء على تاريخ البئر وقيمته الثقافية، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الموقع.

وأضافت المحافظة أن تطوير منطقة بئر مسعود يأتي ضمن خطة أشمل لتطوير المناطق المفتوحة على البحر، مع مراعاة الهوية البصرية والطابع التاريخي، ودعم السياحة الداخلية، وتوفير مساحات آمنة ومجانية للتنزه والاستجمام.