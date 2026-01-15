جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مساء الخميس، فعاليات احتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والذي أقيم في رحاب مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، بحضور الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية.

بدأت المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف استعرض فيها الدروس والعبر المستفادة من الرحلة المقدسة، مشددًا على ضرورة استلهام القيم المحمدية في المعاملات الإنسانية والتراحم، قبل أن يختتم الحفل فقراته بمجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية التي تغنت بمآثر النبي الكريم وأخلاقه، وسط تفاعل من جموع المصلين وأهالي المدينة.

حرص المحافظ على تكريم الأطفال المشاركين في "البرنامج التثقيفي للطفل" بتوزيع الجوائز والهدايا عليهم، مؤكدًا أن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية في أنشطة وزارة الأوقاف تحت رعاية الوزير الدكتور أسامة الأزهري لبناء الوعي لدى النشء، كما وجه التهنئة للقيادة السياسية ومواطني المحافظة بهذه الذكرى العطرة، داعياً الله أن يعيدها على مصر بالاستقرار والرخاء.