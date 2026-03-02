أرامكو توقف عمليات في رأس تنورة احترازيا وسط تصعيد عسكري في المنطقة

كتب- أحمد الخطيب:

تتسارع وتيرة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط لليوم الثالث على التوالي، مع اتساع نطاق الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما دفع عدداً من الدول إلى إغلاق منشآت نفط وغاز كإجراء احترازي وسط مخاوف من اضطرابات أوسع في الإمدادات العالمية.



وفي هذا السياق، قال مصدر في قطاع النفط لوكالة رويترز إن شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفاتها في رأس تنورة بعد تعرضها لاستهداف بطائرة مسيّرة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى حماية المنشآت وضمان استمرارية العمليات.



ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن إغلاق مصفاة رأس تنورة جاء كإجراء احترازي وأن الوضع تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين فوق المنشأة، فيما تسبب سقوط الحطام في حريق محدود دون تسجيل إصابات. ولم ترد الشركة على طلب تعليق، بينما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الطاقة أن بعض الوحدات التشغيلية أوقفت مؤقتاً دون تأثر إمدادات الوقود للأسواق المحلية.



اقرأ أيضًا:

قفزة تتجاوز 50% في أسعار الغاز الأوروبي تهز أسواق الطاقة



ويعد مجمع رأس تنورة، الواقع على ساحل الخليج، من أكبر المصافي في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 550 ألف برميل يومياً، كما يمثل منفذاً رئيسياً لتصدير الخام السعودي. وجاءت هذه التطورات في وقت أوقفت فيه شركات عاملة في إقليم كردستان العراق، من بينها DNO وجلف كيستون ودانة غاز وHKN Energy، إنتاجها احترازياً دون الإبلاغ عن أضرار، علماً بأن الإقليم صدّر نحو 200 ألف برميل يومياً في فبراير عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي.



كما أمرت الحكومة الإسرائيلية شركة شيفرون بإغلاق حقل حقل ليفياثان مؤقتاً، وهو أكبر حقول الغاز في إسرائيل، فيما أعلنت شركة إنرجين وقف عمل سفينة إنتاج تخدم حقول غاز أصغر. وأسهمت هذه التطورات في ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 82 دولاراً للبرميل وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات.



اقرأ أيضًا:

ارتفاع النفط وهبوط الأسهم وصعود الدولار مع تصاعد صراع الشرق الأوسط



وفي إيران، سمع دوي انفجارات في جزيرة خرج، التي تمر عبرها نحو 90% من صادرات الخام الإيراني، دون اتضاح حجم الأضرار.

وتضخ إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام إضافة إلى 1.3 مليون برميل يومياً من المكثفات والسوائل الأخرى، ما يعادل قرابة 4.5% من الإمدادات العالمية.

اقرأ أيضًا:

قطر للطاقة توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد هجمات على منشآتها



