إعلان

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بطريق السخنة (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

05:09 م 02/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    استخدام مقص كهربي لفتح الباب وخروج المصاب
  • عرض 6 صورة
    الحادث تسبب في احتجاز مصاب
  • عرض 6 صورة
    قص باب السيارة بمعدات متخصصة
  • عرض 6 صورة
    تهشم السيارة النقل
  • عرض 6 صورة
    فرد الحماية المدينة يساعد المصاب على الخروج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس – حسام الدين أحمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران في حادث تصادم وجهاً لوجه بين سيارة ربع نقل وفان «تمناية» على طريق السخنة - الزعفرانة، بنطاق محافظة السويس، فيما تم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي، والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تلقي البلاغ وتحرك الإسعاف

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغاً من قائدي السيارات يفيد وقوع الحادث بمنطقة ملفات السخنة، فقام الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، بإرسال سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث.
كما تم إبلاغ أقرب تمركز للحماية المدنية، والتي دفعت فريق إنقاذ بري مجهز بالمعدات اللازمة لتأمين المصابين المحتجزين داخل السيارات.

تفاصيل التصادم وإجراءات الإنقاذ

وأظهرت المعاينة أن الحادث وقع نتيجة تصادم وجهاً لوجه بين السيارتين على الطريق الفردي أمام إحدى القرى السياحية، وأسفر عن وفاة سائق السيارة «التمناية» وإصابة شخصين كانا يستقلان سيارة الربع نقل.

تمكن رجال فريق الإنقاذ البري من فتح السيارة باستخدام المعدات المتخصصة، وإخراج المصابين بسلامة، حيث تولى رجال الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم لتلقي العلاج اللازم بموقع الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم طريق السويس الزعفرانة الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اشتعال الحرب الأمريكية الإيرانية.. ما مصير الفضة خلال الفترة المقبلة؟
اقتصاد

بعد اشتعال الحرب الأمريكية الإيرانية.. ما مصير الفضة خلال الفترة المقبلة؟
مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
سفرة رمضان

مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
حوادث وقضايا

قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح
جنة الصائم

حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية