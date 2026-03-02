رئيس جامعة الزقازيق يتفقد توسعات مستشفى العاشر من رمضان الطبية

السويس – حسام الدين أحمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران في حادث تصادم وجهاً لوجه بين سيارة ربع نقل وفان «تمناية» على طريق السخنة - الزعفرانة، بنطاق محافظة السويس، فيما تم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي، والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تلقي البلاغ وتحرك الإسعاف

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغاً من قائدي السيارات يفيد وقوع الحادث بمنطقة ملفات السخنة، فقام الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، بإرسال سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث.

كما تم إبلاغ أقرب تمركز للحماية المدنية، والتي دفعت فريق إنقاذ بري مجهز بالمعدات اللازمة لتأمين المصابين المحتجزين داخل السيارات.

تفاصيل التصادم وإجراءات الإنقاذ

وأظهرت المعاينة أن الحادث وقع نتيجة تصادم وجهاً لوجه بين السيارتين على الطريق الفردي أمام إحدى القرى السياحية، وأسفر عن وفاة سائق السيارة «التمناية» وإصابة شخصين كانا يستقلان سيارة الربع نقل.

تمكن رجال فريق الإنقاذ البري من فتح السيارة باستخدام المعدات المتخصصة، وإخراج المصابين بسلامة، حيث تولى رجال الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم لتلقي العلاج اللازم بموقع الحادث.