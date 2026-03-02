أعلنت مطارات دبي، استئناف عدد محدود من الرحلات الجوية من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC)، اعتبارًا من مساء اليوم الإثنين 2 مارس 2026.

ودعت مطارات دبي، المسافرين، إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مسبقًا من قبل شركة الطيران المعنية؛ لتأكيد موعد إقلاع رحلاتهم، وذلك في إطار تنظيم الحركة وضمان انسيابية العمليات التشغيلية.

كان أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن شركة طيران الإمارات قررت استئناف عملياتها التشغيلية عبر تسيير عدد محدود من الرحلات اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين، مع إعطاء الأولوية للمسافرين الذين لديهم حجوزات مسبقة.

وأوضح، أن الشركة ستتواصل بشكل مباشر مع العملاء الذين تم تعديل مواعيد رحلاتهم لإبلاغهم بإمكانية السفر على الرحلات المحدودة المتاحة خلال هذه المرحلة.

ودعت طيران الإمارات المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا بعد تلقي إشعار رسمي من الشركة يؤكد موعد رحلتهم، وذلك لضمان انسيابية الإجراءات وتفادي الازدحام.

وشهدت حركة الطيران في دولة الإمارات خلال الأيام الماضية توقفًا مؤقتًا وتعليقًا لعدد من الرحلات الجوية، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.