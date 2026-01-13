جنوب سيناء – رضا السيد:

ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الإنجاز الخاصة بملفات التقنين بمختلف مدن المحافظة، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن، ومديري إدارات حماية أملاك الدولة بجميع المدن، والمعنيين بملف التقنين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي الحالي لطلبات تقنين وضع اليد، ونسب الإنجاز التي جرى تحقيقها بكل مدينة، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال التقنين، سواء الإجرائية أو الفنية، وبحث المقترحات والحلول الكفيلة بتذليل هذه العقبات ودفع العمل بمعدلات أسرع.

ووجّه محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المعنية، وسرعة فحص ودراسة الطلبات المستوفاة، والانتهاء من الإجراءات القانونية وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة، مع الالتزام الكامل بالشفافية والدقة في التعامل مع ملفات المواطنين.

كما شدد المحافظ، على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لهذا الملف الحيوي، وتقديم تقارير دورية توضح ما تم إنجازه ونسب التقدم المحققة، مؤكدًا على عدم التهاون في استيداء حق الدولة، وفي الوقت ذاته خدمة المواطن ومراعاة البعد الاجتماعي للجادين في التقنينن، وذلك في إطار القانون.

وأكد أن ملف تقنين وضع اليد يُعد أحد الملفات القومية ذات الأولوية، لما له من دور مهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ودعم خطط التنمية الشاملة، وتعظيم موارد الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وحماية حقوقها.