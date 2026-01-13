إعلان

محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف التنفيذي لملفات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

كتب : رضا السيد

10:40 ص 13/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الاجتماع
  • عرض 7 صورة
    جانب من الاجتماع
  • عرض 7 صورة
    المحافظ
  • عرض 7 صورة
    لجهاز التنفيذي
  • عرض 7 صورة
    مناقشة تقنين الأوضاع
  • عرض 7 صورة
    المعنيين بالتقنين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء – رضا السيد:

ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الإنجاز الخاصة بملفات التقنين بمختلف مدن المحافظة، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن، ومديري إدارات حماية أملاك الدولة بجميع المدن، والمعنيين بملف التقنين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي الحالي لطلبات تقنين وضع اليد، ونسب الإنجاز التي جرى تحقيقها بكل مدينة، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال التقنين، سواء الإجرائية أو الفنية، وبحث المقترحات والحلول الكفيلة بتذليل هذه العقبات ودفع العمل بمعدلات أسرع.

ووجّه محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المعنية، وسرعة فحص ودراسة الطلبات المستوفاة، والانتهاء من الإجراءات القانونية وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة، مع الالتزام الكامل بالشفافية والدقة في التعامل مع ملفات المواطنين.

كما شدد المحافظ، على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لهذا الملف الحيوي، وتقديم تقارير دورية توضح ما تم إنجازه ونسب التقدم المحققة، مؤكدًا على عدم التهاون في استيداء حق الدولة، وفي الوقت ذاته خدمة المواطن ومراعاة البعد الاجتماعي للجادين في التقنينن، وذلك في إطار القانون.

وأكد أن ملف تقنين وضع اليد يُعد أحد الملفات القومية ذات الأولوية، لما له من دور مهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ودعم خطط التنمية الشاملة، وتعظيم موارد الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وحماية حقوقها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ جنوب سيناء تقنين وضع اليد على أراضي الدولة دكتور خالد مبارك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية

البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران

خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
زووم

خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة
نصائح طبية

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد