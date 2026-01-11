إعلان

بني مزار تواصل التصدي للتعديات.. إزالة 32 حالة ضمن الموجة 28 (صور)

كتب : مصراوي

06:13 م 11/01/2026
المنيا- جمال محمد:

قادت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، اليوم الأحد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي.

وجاءت الحملة في إطار أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات، وأسفرت عن تنفيذ 32 حالة إزالة بمختلف أنحاء مركز ومدينة بني مزار.

وشملت الإزالات 7 حالات تعد على أراض زراعية بإجمالي مساحة 4 قراريط، و20 حالة متغيرات مكانية عبارة عن بناء مخالف لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على مساحة إجمالية بلغت 4132 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 500 متر مربع.

وأكدت رئاسة المركز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجرى تحرير المحاضر وتسليمها إلى مركز الشرطة المختص، مع قيدها برقم جنحة عسكرية، مشددة على استمرار الحملات اليومية للتصدي لأي تعديات جديدة، والحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها.

إزالة تعديات بني مزار المنيا

مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران