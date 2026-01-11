إعلان

استمرار جهود انتشال سيارة مدير مكتب محافظ أسوان بعد انقلابها فى ترعة

كتب : إيهاب عمران

04:59 م 11/01/2026

انقلاب سيارة مدير مكتب محافظ أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان جهودها لانتشال سيارة مدير مكتب محافظ أسوان، بعد انقلابها وسقوطها في ترعة وادي النقرة على طريق بلانة، التابع لمركز نصر النوبة، وذلك أثناء مرورها ضمن موكب الزيارة الرسمية التي ضمّت محافظ البنك المركزي، ووزير الزراعة، ومحافظ أسوان لتفقد عدد من قرى المركز.

وكان اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز نصر النوبة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وسقوطها داخل ترعة وادي النقرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن السيارة من طراز “دبل كابينة”، وكان يقودها السائق بمفرده، وتعرضت لانفجار مفاجئ في الإطار الأمامي أثناء سيرها، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها داخل الترعة وتعرضها للغرق.

وأكدت التحريات أن مدير مكتب محافظ أسوان لم يكن يستقل السيارة المنكوبة، إذ كان متواجدًا في سيارة أخرى ضمن الموكب الرسمي.

أقرأ في مصراوي

حادث يربك موكب محافظ البنك المركزي بأسوان.. غرق سيارة رسمية وإنقاذ سائقها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتشال سيارة انقلاب سيارة في ترعةى انقلاب سيارة في ترعة أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خماسي مصر.. التشكيل المثالي لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

خماسي مصر.. التشكيل المثالي لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
زووم

ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم
"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي
رياضة عربية وعالمية

"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي
نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
زووم

نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران