استمرار جهود انتشال سيارة مدير مكتب محافظ أسوان بعد انقلابها فى ترعة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان جهودها لانتشال سيارة مدير مكتب محافظ أسوان، بعد انقلابها وسقوطها في ترعة وادي النقرة على طريق بلانة، التابع لمركز نصر النوبة، وذلك أثناء مرورها ضمن موكب الزيارة الرسمية التي ضمّت محافظ البنك المركزي، ووزير الزراعة، ومحافظ أسوان لتفقد عدد من قرى المركز.

وكان اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز نصر النوبة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وسقوطها داخل ترعة وادي النقرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن السيارة من طراز “دبل كابينة”، وكان يقودها السائق بمفرده، وتعرضت لانفجار مفاجئ في الإطار الأمامي أثناء سيرها، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها داخل الترعة وتعرضها للغرق.

وأكدت التحريات أن مدير مكتب محافظ أسوان لم يكن يستقل السيارة المنكوبة، إذ كان متواجدًا في سيارة أخرى ضمن الموكب الرسمي.

