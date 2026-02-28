قرار قضائي جديد بشأن محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر قضية المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، المتهمين بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جلسة 7 أبريل المقبل؛ لاستكمال سماع مرافعات دفاع باقي المتهمين.

وكان دفاع المتهمين قد طلب التأجيل للاستعداد للمرافعة، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء قرار تعديل رئيس هيئة الدواء المصرية جدول المواد المخدرة.

بعد حكم الدستورية.. الدفاع يطلب مهلة لاستعداد المرافعة في قضية سارة خليفة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دور المتهمة سارة خليفة في القضية، حيث تبين أنها مسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي، وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عمل المتهمين واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم السابع، محمد خليفة، يُعد أحد المسؤولين في التشكيل العصابي عن تصنيع المواد المخدرة بالطريقة التي أمدهم بها المتهمون الأول حتى الثالث.

وتابعت التحقيقات أن محمد خليفة والمتهمان الخامس والسادس كانوا مسؤولين عن إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، وتقديمها إلى المتعاطين لبيان مدى تأثيرها، فضلاً عن تعبئتها وتخزينها داخل الوحدة السكنية التي استأجرها الأخير.

