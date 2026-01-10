إعلان

11 حالة وفاة.. تشييع ضحايا حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا (صور)

كتب : جمال محمد

10:43 ص 10/01/2026
المنيا - جمال محمد:

شيع، فجر اليوم السبت، أهالي قريتي الديابة وأبو جرج التابعتين لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، 11 عاملاً لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالمنيا، مساء أمس الجمعة، وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة 9 آخرين.

وجاء التشييع بعد تجمع المئات من أهالي الضحايا والمصابين أمام مستشفى صدر المنيا حتى فجر اليوم، لحين انتهاء المستشفى من الإجراءات القانونية اللازمة، حيث صرحت النيابة العامة بدفن الجثامين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف إلى موقع التصادم، حيث تبين مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح متفرقة.

وجرى نقل الجثث إلى مستشفيي صدر المنيا والحميات، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

"نعش المحاجر".. ماذا حدث على "صحراوي المنيا" القديم؟ (تغطية خاصة)

11 جثة و9 مصابين.. ننشر الصور الأولى لحادث عمال محاجر المنيا -صور

مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين في حادث على صحراوي المنيا

