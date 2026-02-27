وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تجنب التصعيد في المنطقة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور عبد العاطي على ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع السيد "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط اليوم الجمعة 27 فبراير، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أوردته وزارة الخارجية في بيان لها.

وتناول الاتصال جولة المفاوضات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران التي عقدت في جنيف بشأن الملف النووى الايرانى، حيث أكد عبد العاطى على موقف مصر الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية القضايا العالقة وكافة الشواغل ذات الصلة بالملف النووى الايراني عبر المفاوضات.

وأشار وزير الخارجية إلى حرص مصر على مواصلة المسار التفاوضي وتجنب التصعيد في المنطقة، مؤكداً أهمية تسوية الخلافات المعلقة والتوصل إلى حلول وسط تحقق مصالح جميع الأطراف.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة على ضوء انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن يوم 19 فبراير، حيث أكد عبد العاطي ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وتوفير الدعم الكامل للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، باعتبارها خطوة ضرورية لتمهيد الطريق أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة مناطق القطاع.

من جانبه، ثمن السيد "ستيف ويتكوف" الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهود مصر المتواصلة في احتواء الأزمات والدفع نحو حلول سياسية تسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.