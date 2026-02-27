تابعنا على

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى الاتجاه القادم من محور المشير طنطاوى إتجاه مناطق السلام "شرق الطريق الدائرى"، 3 أسابيع، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبرى التسعين الجنوبى إتجاه مناطق السلام.

الأعمال الإنشائية تستلزم غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى الإتجاه القادم من محور المشير طنطاوى إتجاه مناطق السلام "شرق الطريق الدائرى" وذلك لمدة 3 أسابيع بدءً من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم السبت الموافق 28/2/2026.

وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات حركة مرورية للقادم من محور المشير طنطاوى إتجاه مناطق السلام يسلك محور التسعين الجنوبى والدوران والعودة من المأوى الدورانى الشويفات فيمينا مسطح كوبرى التسعين إتجاه الطريق الدائرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.