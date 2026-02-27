إعلان

وزير خارجية أمريكا: إيران تمثل تهديدا خطيرا ومستمرا لواشنطن

كتب : مصراوي

04:25 م 27/02/2026

ماركو روبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن إيران تمثل تهديدًا خطيرًا ومستمرًا للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا التهديد قائم منذ سنوات طويلة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات للصحفيين، أن إيران طُلب منها، تدمير برنامجها النووي، وعدم السعي إلى إعادة تشغيله، إلا أن هناك مؤشرات على محاولات لإعادة بناء بعض جوانبه. وأضاف أنها لا تقوم حاليًا بعمليات تخصيب، لكنها تتحرك – بحسب قوله – باتجاه امتلاك القدرة على استئناف ذلك في أي وقت.

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن إيران تمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية، لا سيما قصيرة المدى منها، والتي قال إنها تشكل تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية وقواعدها في المنطقة، إضافة إلى حلفاء واشنطن، بما في ذلك القواعد الموجودة في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.

وأضاف ماركو روبيرو، أن لدى إيران قدرات وأصولًا بحرية تُستخدم لتهديد الملاحة الدولية، وتُمثل تحديًا للقوات البحرية الأمريكية في المنطقة.

واختتم وزير خارجية أمريكا حديثه أن التهديد، من وجهة نظر بلاده، لا يقتصر على البرنامج النووي فحسب، بل يشمل أيضًا قدرات عسكرية تقليدية يرى أنها مُصممة لاستهداف الولايات المتحدة ومصالحها ومواطنيها، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه الملفات بجدية وحزم.

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إيران إيران وأمريكا

