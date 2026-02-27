إعلان

بالصور- إقبال ملحوظ في انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

02:50 م 27/02/2026 تعديل في 02:51 م
كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائي إقبالًا ملحوظًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم لاختيار نقيب، واختيار عدد من المرشحين على مقاعد الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية، وكذا انتخابات الشُعب العامة.

المنافسة على مقعد النقيب

ويتنافس على مقعد النقيب 3 مرشحين هم: المهندس محمد محمود ربيع حجاج، والمهندس محمد حمودة، والمهندس محمد حسن النواصرة.

انتخابات الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية

وعلى مقعد الهندسة المدنية ترشح 12 مهندسًا لاختيار 5 مرشحين، وعلى مقعد الهندسة المعمارية ترشح 4 مرشحين لاختيار مرشحًا واحدًا، وعلى مقعد الهندسة الكهربائية ترشح أثنين فقط لاختيار مرشحًا واحدًا.

أما انتخابات الشُعب العامة يختار كل مهندس وفق تخصصه، فوق السن وتحت السن حسب العدد المطلوب لكل شعبة وعلى مستوى الجمهورية، ومن كفر الشيخ ترشح على الهندسة المدنية: الدكتور أحمد صبحي (فوق السن)، والمهندس أحمد عاشور، والمهندس باسم البلاصي (تحت السن).

انتخابات الشُعب العامة

والهندسة الكهربائية ترشح المهندس حاتم عبد الحميد بسيوني، والهندسة المعمارية ترشح المهندس محمود سليمان رضوان المعروف باسم "محمود البتانوني"، والمهندس السيد عثمان، والمهندسة إيمان بكر، وشعبة الغزل والنسيج ترشح المهندس يحيى السيد الطنباري (فوق السن).

عدد المصوتين والإشراف القضائي

يذكر أن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في كفر الشيخ من لهم حق التصويت 16 ألف مهندسًا بينما تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي.

