لقي "حمدي.ا"، 62 عامًا، من قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس على طريق كفر السكرية.

شهد الطريق، أمام إحدى ورش الرخام، اصطدام سيارة بالمجني عليه أثناء سيره على الأقدام، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

استقبل مستشفى تلا الجثمان، وأُخطر مركز شرطة تلا بالواقعة، وحرر محضر بالحادث، فيما باشرت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية زنارة عقب انتشار نبأ الوفاة، ونعى الأهالي الفقيد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.