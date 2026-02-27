إعلان

رئيس مياه المنيا: سلامة العاملين على رأس أولوياتنا (صور)

كتب : جمال محمد

02:55 م 27/02/2026
    شركة مياه المنيا
    رئيس مياه المنيا يجتمع بالعاملين

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا اجتماعها الدوري لمتابعة الإجراءات التنفيذية وتطبيق الاشتراطات القانونية والفنية الخاصة بتأمين بيئة العمل، وذلك في إطار تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية.

وترأس المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الاجتماع بحضور القيادات المعنية، حيث تم استعراض ما جرى تنفيذه من توصيات سابقة والتأكد من تطبيق قرارات تعزيز إجراءات السلامة داخل مختلف مواقع العمل.

توفير مهمات الوقاية ورفع مستوى الأمان

ناقش الاجتماع موقف توزيع مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على تزويد العاملين بكافة أدوات الوقاية الشخصية، بما يسهم في رفع مستوى الأمان داخل المحطات ومواقع التشغيل.

إعداد تقارير الحماية المدنية واستيفاء الاشتراطات

وجّه رئيس الشركة بسرعة إعداد تقارير الحماية المدنية للمحطات من خلال استشاري الشركة، ومراجعة الإجراءات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات وفقًا للمعايير المعتمدة.

تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

استعرض الاجتماع أبرز مواد قانون العمل الجديد المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، مع التشديد على الالتزام الكامل بتطبيقها داخل جميع قطاعات الشركة.

متابعة شهادات الجودة وتعزيز كفاءة التشغيل

اختُتم الاجتماع بمراجعة الموقف التنفيذي لإنهاء إجراءات الحصول على شهادات الجودة (TSM وISO) بعدد من المحطات، ضمن خطة الارتقاء بكفاءة التشغيل وتطبيق معايير الجودة والسلامة العالمية.

