إعلان

بين المرضى وزملائها.. أزمة قلبية تنهي حياة ممرضة أثناء نوبتجيتها بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

05:22 م 27/02/2026

الراحلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سادت حالة من الحزن بمحافظة سوهاج عقب وفاة ممرضة شابة "سيمون طلعت فهمي"، خريجة كلية التمريض بجامعة سوهاج، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة خلال أداء عملها بأحد المستشفيات الخاص.

وكشفت مصادر طبية أن الفقيدة شعرت بإعياء مفاجئ أثناء نوبتجية العمل، وعلى الفور تدخل زملاؤها لمحاولة إسعافها وإجراء إنعاش قلبي رئوي، إلا أن حالتها الصحية تدهورت لتفارق الحياة متأثرة بأزمة قلبية حادة.

وفور انتشار خبر وفاة الممرضة، خيّم الحزن على أعضاء هيئة التمريض وزملاء الراحلة، الذين أكدوا أنها كانت مثالًا للالتزام وحسن الخلق والتفاني في رعاية المرضى، مشيرين إلى أن رحيلها المفاجئ في بداية مشوارها المهني كان صدمة كبيرة للجميع.

وشيع جثمان الفقيدة في جنازة مهيبة شارك فيها عدد كبير من الأهالي وزملاء الدراسة والعمل، وسط حالة من الحزن والدعاء بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

ومن جانبها نعت كلية التمريض بجامعة سوهاج الفقيدة، مؤكدة أنها كانت من الطالبات المتميزات علمًا وخلقًا، وقدمت إدارة الكلية والطلاب خالص التعازي لأسرتها، داعين الله أن يجعل ما قدمته من خدمة إنسانية في ميزان حسناتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج وفاة ممرضة سيمون طلعت فهمي كلية التمريض جامعة سوهاج التمريض .أزمة قلبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
دراما و تليفزيون

بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
وزير خارجية أمريكا: إيران تمثل تهديدا خطيرا ومستمرا لواشنطن
شئون عربية و دولية

وزير خارجية أمريكا: إيران تمثل تهديدا خطيرا ومستمرا لواشنطن
أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع
جنة الصائم

شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان