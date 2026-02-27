سادت حالة من الحزن بمحافظة سوهاج عقب وفاة ممرضة شابة "سيمون طلعت فهمي"، خريجة كلية التمريض بجامعة سوهاج، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة خلال أداء عملها بأحد المستشفيات الخاص.

وكشفت مصادر طبية أن الفقيدة شعرت بإعياء مفاجئ أثناء نوبتجية العمل، وعلى الفور تدخل زملاؤها لمحاولة إسعافها وإجراء إنعاش قلبي رئوي، إلا أن حالتها الصحية تدهورت لتفارق الحياة متأثرة بأزمة قلبية حادة.

وفور انتشار خبر وفاة الممرضة، خيّم الحزن على أعضاء هيئة التمريض وزملاء الراحلة، الذين أكدوا أنها كانت مثالًا للالتزام وحسن الخلق والتفاني في رعاية المرضى، مشيرين إلى أن رحيلها المفاجئ في بداية مشوارها المهني كان صدمة كبيرة للجميع.

وشيع جثمان الفقيدة في جنازة مهيبة شارك فيها عدد كبير من الأهالي وزملاء الدراسة والعمل، وسط حالة من الحزن والدعاء بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

ومن جانبها نعت كلية التمريض بجامعة سوهاج الفقيدة، مؤكدة أنها كانت من الطالبات المتميزات علمًا وخلقًا، وقدمت إدارة الكلية والطلاب خالص التعازي لأسرتها، داعين الله أن يجعل ما قدمته من خدمة إنسانية في ميزان حسناتها.