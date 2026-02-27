إعلان

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و985 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

كتب : رضا السيد

05:19 م 27/02/2026

موانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و985 شاحنة و61 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة الموانئ 9 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 818 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 7 آلاف طن بضائع، و583 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13 ألف طن بضائع، و402 شاحنة و6 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين POSEIDON EXPRESS والحرية، ومغادرة السفينة الحرية2، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين Pan LiLi،ALCUDIA EXPRESS ، ومغادرة السفينتين POSEIDON EXPRESS والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول 5 آلاف طن بضائع و364شاحنة، خلال رحلات مكوكية للسفن "آور، سينا، الحسين، نيو عقبة".

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع الموانئ المصرية حركة الملاحة فى مصر موانئ البحر الأحمر

