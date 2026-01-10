المنوفية - أحمد الباهي:

تقدّم شابان من مركز أشمون الصفوف في مواجهة حريق هائل اندلع في مواسير بلاستيكية قرب كوبري العصورة، مساء أمس الجمعة، بعدما تطوّعا باستخدام اللوادر الخاصة بهما في محاولة جريئة لإخماد النيران، في وقت فشلت فيه المياه في السيطرة على اشتعال المواد البلاستيكية.

وتطوّع كل من: عامر عدلي من قرية سنتريس، وأحمد رجب من قرية سبك الأحد المجاورة، بالدخول بمعداتهما الثقيلة إلى قلب موقع الحريق، دعمًا لجهود رجال الحماية المدنية وبالتنسيق الكامل معهم، حيث قاما برفع كميات كبيرة من الرمل ونواتج الهدم وإلقائها مباشرة فوق المواسير المشتعلة، بهدف عزل النيران ومنع امتدادها.

وقال "عدلي"، في تصريحات لموقع مصراوي، إن استخدام المياه لم يكن مجديًا مع اشتعال المواسير البلاستيكية، مؤكدًا أن الحل العملي تمثّل في دفن مصادر النيران بـ"الرمل والتراب" لمنع وصول الأكسجين إليها.

وأكد أهالي المنطقة أن الشابين اقتربا لمسافات خطرة من ألسنة اللهب، وتحمّلا درجات حرارة مرتفعة، في مشهد جسّد شجاعة وإقدامًا واضحين، وكان لهما دور حاسم في تقليل حدة الحريق والمساعدة في السيطرة عليه.

وكان الحريق قد اندلع في كميات كبيرة من المواسير البلاستيكية بجوار كوبري العصورة بمركز أشمون، ما دفع قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية إلى الدفع بـ13 سيارة إطفاء، وفرض كردون أمني حول موقع الحادث، مع تنفيذ عمليات إخماد وتبريد مكثفة.

وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الحريق أسفر عن إصابة 16 حالة باختناقات، مؤكدًا السيطرة الكاملة على الحريق مساء الجمعة، واستكمال أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.