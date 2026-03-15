قرار جديد بشأن محاكمة 53 متهمًا في قضية خلية القطامية

كتب : محمود الشوربجي

08:51 م 15/03/2026

تعبيرية عن محاكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 53 متهمًا، في قضية خلية القطامية التي حملت رقم 6693 لسنة 2024، جنايات القطامية، لجلسة 20 مايو المقبل لمناقشة الشهود.

تفاصيل قضية محاكمة 53 متهمًا في خلية القطامية

وجاء في أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2013، وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات، المتهمون من الأول وحتى الثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة، المتهمون من الرابع وحتى الثالث والخمسين انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في جرائم إرهابية.

