لازالت بحيرة البهنسا الغامضة التي ظهرت في صحراء مركز بني مزار شمال محافظة المنيا حديث الساعة، نظراً لاتساعها وتكونها بشكل سريع على مدار الأسابيع الأخيرة.

مصراوي أجرى بثاً مباشراً من موقع البحيرة، والتي تبين أن مساحتها تصل إلى 35 فدان تقريباً، وتكونت بسبب مياه الصرف الزراعي من المناطق المحيطة، فضلاً عن ارتفاع نسب المياه الجوفية، وتجمعها في منخفض أرضي، يُرجح أن يكون محرجاً قديمًا.

وجذبت بحيرة البهنسا عشرات المواطنين في الأيام الأخيرة من أجل زيارتها والتقاط الصور التذكارية فيها، غير أن وفاة شخصين غرقاً وصدور بيان المحافظة التحذيري من التعامل مع المياه نظراً لملوحتها الشديدة.

وكانت أصدرت المحافظة بيانا جاء فيه: تم رصد تجمع مائي في منخفض صحراوي بنطاق مركز بني مزار، بمنطقة البهنسا، وذلك بناءً على ما ورد من تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وما تبعها من فحوصات وتحاليل لعينات المياه بمعرفة الجهات المختصة.

أوضحت نتائج التحاليل أن هذه المياه ناتجة عن تسريبات جيولوجية طبيعية وتحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جداً، بما يجعلها غير صالحة تماماً للاستخدام سواء الآدمي أو الحيواني أو الزراعي، مؤكدة أن التجمع المائي لا يمثل خطورة في حد ذاته.

وتؤكد محافظة المنيا، أن الموقف يخضع للمتابعة المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع التحذير من الاقتراب أو إستخدام هذه المياه بأي صورة، حرصاً على سلامة المواطنين، كما تهيب محافظة المنيا بالأهالي، التعاون والالتزام بعدم التعامل مع هذه المياه نهائياً، مؤكدة أن الأمر تحت السيطرة ولا يدعو للقلق.

