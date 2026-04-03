أثناء البحث عن لقمة العيش.. غرق مزارع داخل بركة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

10:47 م 03/04/2026

غرق عامل زراعي داخل بركة مزرعة

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه غرقًا داخل إحدى المزارع الاستثمارية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، أثناء تأديته أعماله اليومية.

إخطار الأجهزة الأمنية والطبية

تلقت إدارة شرطة النجدة إخطارًا بوصول جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي نتيجة حادث غرق، مما استدعى تحركًا فوريًا من الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ والطبية.

هوية الضحية وظروف الواقعة

أظهرت التحريات أن الضحية يُدعى "مدحت عبد الحميد عبد الرحيم"، 23 عامًا، عامل زراعي مغترب من محافظة كفر الشيخ.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع في بركة ري مخصصة لتجميع المياه داخل مزرعة استثمارية بمنطقة "أبو منقار" في مركز الفرافرة.

إجراءات النيابة والتحقيق

نُقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، مع مباشرة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث واستبعاد أي شبهة جنائية محتملة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق