لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه غرقًا داخل إحدى المزارع الاستثمارية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، أثناء تأديته أعماله اليومية.

إخطار الأجهزة الأمنية والطبية

تلقت إدارة شرطة النجدة إخطارًا بوصول جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي نتيجة حادث غرق، مما استدعى تحركًا فوريًا من الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ والطبية.

هوية الضحية وظروف الواقعة

أظهرت التحريات أن الضحية يُدعى "مدحت عبد الحميد عبد الرحيم"، 23 عامًا، عامل زراعي مغترب من محافظة كفر الشيخ.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع في بركة ري مخصصة لتجميع المياه داخل مزرعة استثمارية بمنطقة "أبو منقار" في مركز الفرافرة.

إجراءات النيابة والتحقيق

نُقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، مع مباشرة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث واستبعاد أي شبهة جنائية محتملة.