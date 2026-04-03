شاهد.. إيرانيون يبحثون وسط الجبال عن الطيار الأمريكي المفقود

كشفت تقارير، أن إيرانيين يقتربون من طيار أمريكي أُسقطت طائرته.

وذكرت التقارير، أن قبائل بختيارية في منطقة خوزستان الإيرانية تتجه نحو الجبال للعثور على الطيار الأمريكي الذي أُسقط في وقت سابق من يوم الجمعة، بحسب سبوتنيك.

وظهر مقطع فيديو، أفرادًا مسلحين من البختياريين، يبحثون عن الطيار الأمريكي.

🚨Iranians reportedly closing in on downed US pilot



🔸Bakhtiari tribes in the Khuzestan region of Iran are said to be heading into the mountains to find the US pilot shot down earlier on Friday.



🔸While the US media suggest the pilot could be helped by local people who are… — Sputnik (@SputnikInt) April 3, 2026

كان إبراهيم ذو الفقار، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري، قال إن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية أصابت ودمرت طائرة مقاتلة أمريكية معادية في أجواء وسط إيران.

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، في كلمة مصورة اليوم الجمعة، أن القوات الإيرانية تمكنت من تحطم مقاتلة أمريكية معادية، في وسط أجواء إيران ولا تزال عمليات البحث مستمرة.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أنهم استهدفوا مراكز تمركز القوات والشركات الصناعية العسكرية الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غرب تل أبيب وميناء إيلات.

وأوضح المتحدث الإيراني، أن القوات الإيرانية في الموجة الـ92 من عملية الوعد الصادق 4، دمرت أنظمة الرادار والمعدات البحرية الأمريكية في المنطقة والأراضي المحتلة باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية.

وأكد المتحدث العسكري، أنه تم استهداف قاعدة رامات دافيد الجوية بصاروخ باليستي، مضيفًا: "أسقطنا عدة صواريخ كروز في المناطق الوسطى والغربية وطائرتين مسيرتين جنوب البلاد".

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري: "استهدفنا طائرة معادية جنوب جزيرة قشم حيث سقطت بين جزيرتي هرمز وقشم وغرقت في مياه الخليج".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إن أحد طياري طائرتي إف-15 اللذين سقطتا في إيران مساء الجمعة قد تم إنقاذه.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي: "تم تحديد وإنقاذ أحد عضوي طاقم طائرة إف-15 الأمريكية التي أُسقطت فوق إيران بواسطة قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بينما لا يزال البحث عن العضو الثاني جارياً، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي ومصدر ثانٍ مطلع على الوضع للشبكة الأمريكية.