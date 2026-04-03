شاهد.. إيرانيون يبحثون وسط الجبال عن الطيار الأمريكي المفقود

كتب : محمد أبو بكر

10:41 م 03/04/2026

إيرانيون يبحثون وسط الجبال عن الطيار الأمريكي المف

كشفت تقارير، أن إيرانيين يقتربون من طيار أمريكي أُسقطت طائرته.

وذكرت التقارير، أن قبائل بختيارية في منطقة خوزستان الإيرانية تتجه نحو الجبال للعثور على الطيار الأمريكي الذي أُسقط في وقت سابق من يوم الجمعة، بحسب سبوتنيك.

وظهر مقطع فيديو، أفرادًا مسلحين من البختياريين، يبحثون عن الطيار الأمريكي.

كان إبراهيم ذو الفقار، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري، قال إن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية أصابت ودمرت طائرة مقاتلة أمريكية معادية في أجواء وسط إيران.

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، في كلمة مصورة اليوم الجمعة، أن القوات الإيرانية تمكنت من تحطم مقاتلة أمريكية معادية، في وسط أجواء إيران ولا تزال عمليات البحث مستمرة.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أنهم استهدفوا مراكز تمركز القوات والشركات الصناعية العسكرية الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غرب تل أبيب وميناء إيلات.

وأوضح المتحدث الإيراني، أن القوات الإيرانية في الموجة الـ92 من عملية الوعد الصادق 4، دمرت أنظمة الرادار والمعدات البحرية الأمريكية في المنطقة والأراضي المحتلة باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية.

وأكد المتحدث العسكري، أنه تم استهداف قاعدة رامات دافيد الجوية بصاروخ باليستي، مضيفًا: "أسقطنا عدة صواريخ كروز في المناطق الوسطى والغربية وطائرتين مسيرتين جنوب البلاد".

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري: "استهدفنا طائرة معادية جنوب جزيرة قشم حيث سقطت بين جزيرتي هرمز وقشم وغرقت في مياه الخليج".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إن أحد طياري طائرتي إف-15 اللذين سقطتا في إيران مساء الجمعة قد تم إنقاذه.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي: "تم تحديد وإنقاذ أحد عضوي طاقم طائرة إف-15 الأمريكية التي أُسقطت فوق إيران بواسطة قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بينما لا يزال البحث عن العضو الثاني جارياً، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي ومصدر ثانٍ مطلع على الوضع للشبكة الأمريكية.

