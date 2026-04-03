قرب مضيق هرمز.. تفاصيل تحطم طائرة أمريكية ثانية فوق إيران

أُعلنت السلطات الأمريكية والإسرائيلية أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية F15 فوق البلاد، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك خلال الأسابيع الخمسة الماضية من الحرب، لكن جهود الإنقاذ نجحت في استعادة أحد أفراد الطاقم الاثنين من الأراضي الإيرانية، فيما لم يتضح مصير الآخر بعد.

في الوقت نفسه، تحطمت طائرة أمريكية قتالية ثانية في منطقة الخليج، وتم إنقاذ طيارها الوحيد، وفقاً لمسؤولين أمريكيين، تحدثوا مع نيويورك تايمز الجمعة.

سقوط طائرة ثانية

وفي نفس الوقت تقريبا، تحطمت طائرة هجومية أمريكية ثانية لكن تلك المرة من طراز A-10 Warthog في المنطقة وتم إنقاذ طيارها بأمان، وفقاً لمسؤولين أمريكيين تحدثوا مع نيويورك تايمز. لكن لم يتم توضيح سبب تحطمها أو المكان الدقيق للهبوط، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن الحادثة وقعت قرب مضيق هرمز.

وكان الرئيس ترامب كان قد هدد في الأيام الأخيرة بقصف إيران "عودةً إلى العصر الحجري"، وخلال الـ24 ساعة الماضية، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات على البنى التحتية العسكرية والمدنية في المنطقة.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجستث قبل أيام بأن دفاعات إيران الجوية ضعفت بشكل كبير، بحيث أرسلت الولايات المتحدة قاذفات B-52 فوق البلاد، وهي طائرات تعتبر معرضة للغاية لأنظمة الدفاع الجوي. أما طائرة F-15E، فهي أصغر وأسرع وأكثر قدرة على المناورة، مما يجعلها هدفاً أصعب، لكنها ليست من الطائرات الشبحية الحديثة.

ورداً على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية، واصلت إيران ضرب دول الخليج، حيث أعلنت شركة نفط الكويت عن استهداف مصفاة ميناء الأحمدي بواسطة طائرات مسيرة.

بينما قالت حكومة الكويت إن إيران ألحقت أضراراً بمحطة تحلية مياه وكهرباء. في أبوظبي، أدى سقوط حطام من اعتراض الدفاع الجوي إلى نشوب حريق في أحد حقول الغاز الكبرى، مما أدى إلى توقف العمليات وأثناء عملية الإخلاء توفى مواطن مصري وأصيب 4 آخرين.

الهجوم على مصافي النفط

ومنذ بدء الحرب في 28 فبراير، هاجمت إيران مصافي النفط والسفن وخزانات النفط والبنية التحتية للطاقة في المنطقة، بينما ضربت إسرائيل مواقع مشابهة داخل إيران.كما هدد الرئيس ترامب بضربات إضافية على البنية التحتية للطاقة، محذراً من أنه إذا لم تُفتح المضائق، فإن الجيش الأمريكي سيدمر محطات الطاقة الإيرانية.

السخرية الإيرانية

وسخر محمد قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، من جهود الحرب الأمريكية عبر منشور على منصة X، قائلاً: "هذه الحرب العبقرية بلا استراتيجية التي بدأوها انخفضت الآن من 'تغيير النظام' إلى 'مرحباً! هل يمكن لأحد أن يجد طيارينا؟ من فضلك؟".