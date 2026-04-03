كتب : د ب أ

طهران (د ب أ)

في خضم استمرار الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآتها النووية، وجهت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية انتقادات لاذعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة إياها بالانحياز.

وقالت المنظمة الإيرانية في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": إن صمت الوكالة الدولية إزاء الاعتداءات التي تطال منشآت نووية تستخدم لأغراض سلمية "ليس مجرد تقاعس، بل هو تواطؤ صريح مع المعتدين".

واعتبرت المنظمة أن هذا "الإهمال التاريخي" يُفقد الوكالة "النذر اليسير الباقي" من مصداقيتها.

وأضاف المنشور أن إيران وجّهت عدة رسائل احتجاج إلى المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، بهذا الشأن.

من جهتها، أكدت طهران مراراً أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وأن برنامجها النووي ذو أغراض سلمية بحتة.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أدانت بشدة موقف الوكالة ومديرها جروسي السلبي بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت منشآتها النووية في يونيو من العام الماضي.

ورداً على ذلك، أقر البرلمان الإيراني قانوناً بتعليق التعاون مع الوكالة، وتقييد وصول مفتشيها إلى البلاد بشدة، كما أعلن جروسي "شخصاً غير مرغوب فيه".

ولكن مراقبين يرون استحالة تسوية النزاع المستمر منذ أمد بعيد حول البرنامج النووي الإيراني دون مشاركة فاعلة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.