بالصورـ كيف تستعد أسيوط لعيدها القومي وسط قرارات ترشيد الاستهلاك؟

كتب : محمود عجمي

09:01 م 03/04/2026
    استعدادًا للعيد القومي .. محافظ أسيوط يتفقد النصب التذكاري لشهداء بني عديات (5)
    استعدادًا للعيد القومي .. محافظ أسيوط يتفقد النصب التذكاري لشهداء بني عديات (2)
    استعدادًا للعيد القومي .. محافظ أسيوط يتفقد النصب التذكاري لشهداء بني عديات (6)
    استعدادًا للعيد القومي .. محافظ أسيوط يتفقد النصب التذكاري لشهداء بني عديات (11)
    استعدادًا للعيد القومي .. محافظ أسيوط يتفقد النصب التذكاري لشهداء بني عديات (1)
    استعدادًا للعيد القومي .. محافظ أسيوط يتفقد النصب التذكاري لشهداء بني عديات (12)
    التجهيزات النهائية لأعمال تطوير النصب التذكاري (4)
    التجهيزات النهائية لأعمال تطوير النصب التذكاري (8)
    التجهيزات النهائية لأعمال تطوير النصب التذكاري (22)

تستعد محافظة أسيوط للاحتفال بعيدها القومي والذكرى الـ227 لملحمة مقاومة أبناء قرية بني عدي بمركز منفلوط في 18 أبريل 1799، حين تصدى الأهالي للحملة الفرنسية واستُشهد نحو ثلاثة آلاف منهم دفاعًا عن الأرض والوطن.

إحياء الذكرى عبر وضع أكليل الزهور

كشف مصدر مسؤول بمحافظة أسيوط لـ"مصراوي" أن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قرر إقامة الاحتفال بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عدي، يعقبه لقاء جماهيري مع الأهالي في القاعة الملاصقة.
وأوضح أن النصب التذكاري رمز وطني يوثق معاني التضحية والفداء، مؤكداً حرص المحافظة على صيانة وتطوير المواقع التاريخية كجزء من الهوية الوطنية.

التزام بقرارات ترشيد الاستهلاك

أوضح المصدر أن المحافظ شدد على الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق، الهادفة لتقليل بعض الأنشطة الروتينية وتوفير احتياطي مالي للطوارئ، في ظل التداعيات الاقتصادية والأوضاع الإقليمية.

جولة ميدانية لتطوير النصب التذكاري

أجرى المحافظ جولة لمتابعة حالة النصب التذكاري، وأصدر توجيهات بتطوير الموقع ورفع كفاءته، شملت تهذيب الأشجار والحشائش، تنسيق المساحات الخضراء، وطلاء البلدورات، مع استمرار أعمال النظافة لضمان الطابع الجمالي للمكان.

قرارات جديدة لتحقيق الترشيد دون تعطيل العمل

أصدر المحافظ كتابًا دوريًا لتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال أبريل، مع منح وكلاء الوزارات حرية وضع آليات التنفيذ دون التأثير على أداء الخدمات أو المصلحة العامة.

عيد قومي يخلّد شجاعة أهالي بني عدي

تحتفل أسيوط بعيدها القومي في 18 أبريل من كل عام تخليدًا لبطولة أبناء بني عدي الذين واجهوا الحملة الفرنسية بأسلحة بدائية، متمسكين بالدفاع عن أرضهم رغم فارق القوة، في معركة تعد من أبرز صفحات النضال الوطني بصعيد مصر.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

أخبار

المزيد

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة