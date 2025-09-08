ظهرت فجأة بصحراء المنيا.. خبير يكشف سر بحيرة البهنسا

المنيا - جمال محمد:

كشف عميد كلية العلوم بجامعة المنيا، الأستاذ الدكتور عمر عبدالعزيز، عن الأسباب العلمية لظهور بحيرة مياه غامضة بقرية البهنسا، مؤكدًا أن مثل هذه الظواهر ليست غريبة وتحدث من حين لآخر في صحراء مصر.

وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المنطقة تتميز بتربة رملية وطبقات طينية (طفلة) مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مما يؤدي إلى تسرب المياه بشكل طبيعي إلى المناطق المنخفضة، مرجحًا أن تكون البحيرة قد تكونت في موقع محجر قديم.

وعن سبب الملوحة الشديدة للمياه، أرجعها عميد كلية العلوم إلى احتواء الطبقات الطينية على كميات هائلة من الأملاح، بالإضافة إلى مياه الصرف الزراعي وعمليات التبخير التي تزيد من تركيز الملح.

وكانت محافظة المنيا قد حذرت المواطنين من استخدام مياه البحيرة لملوحتها الشديدة، مؤكدة أنها ناتجة عن تسريبات جيولوجية طبيعية ولا تمثل خطورة في حد ذاتها.

