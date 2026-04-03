اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعاليات دورته الخامسة عشرة بحفل احتفالي على ضفاف نيل الأقصر بفندق الهيلتون، بحضور نجوم وصُنّاع السينما من مختلف دول القارة الأفريقية، مع إعلان الجوائز الرسمية للمهرجان.

كلمات الترحيب والتقدير

قدمت الإعلامية السودانية تسنيم رابح والفنانة المصرية ياسمين الهواري الحفل، وألقى السيناريست عبد الرحيم كمال كلمة وزيرة الثقافة د. جيهان زكي، مؤكدة أهمية المهرجان ودور الثقافة والفنون في تعزيز التواصل بين الشعوب.

كما نقل السفير محمد صفوت تحيات وزير الخارجية للدعم الكبير للمهرجان، مشيدًا بمستوى التنظيم والجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة.

أبرز جوائز الدورة الـ15

مسابقة الفيلم الطويل:

- أفضل إسهام فني – التصوير السينمائي: فيلم القصص – وولفجانج ثالر

- أفضل إسهام فني – التمثيل: فيلم كولونيا – أحمد مالك (مصر)

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم: ملكة القطن إخراج سوزانا مرغني (السودان)

- جائزة النيل الكبرى لأفضل فيلم: كولونيا إخراج محمد صيام (مصر)

مسابقة الفيلم القصير:

- تنويهات خاصة: لا توقظ الطفل النائم إخراج كيفن أوبير، الحكايتي مع شارع جيبا إخراج كاجو إيدهيبور (نيجيريا)

- أفضل إسهام فني: همسات من الريح إخراج ريمي ريوموجابي (رواندا)

- قناع توت عنخ آمون الفضي: عائشة إخراج سناء العلوي (المغرب)

- قناع توت عنخ آمون الذهبي: أحلام دندرة إخراج صابرين الحسامي (مصر)

جوائز أفلام الصعيد والدياسبورا:

- أحسن فيلم: مناصفة بين الصابي (إسلام عبد الجواد) والبحث عن مأوى (بيتر مراد حلمي)

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: مناصفة بين فاطمة (مهند دياب) ورحلة عبر المتوسط (يوسف طارق)

- جائزة المخرج رضوان الكاشف لأحسن فيلم يتناول قضية أفريقية: قضاء الرب (جنوب أفريقيا – مايكل جيمس)

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة في فئة الدياسبورا: الشعب الحارس إخراج سيريل لو تورنير دي إيسون (بنين – فرنسا)

دعم الإنتاج وما بعد الإنتاج

- جائزة إنتاج مشترك مقدمة من الجزيرة الوثائقية: Terri-Tura (أحمد عزت)، العودة إلى حديقة الحيوان (محمد ممدوح علي حبيشي)

- جوائز مالية: ضيق الدنيا الواسعة (محمد صلاح نجيب – 150 ألف جنيه)، عطارد (أحمد تمّام – 100 ألف جنيه)، صورة غير ملتقطة (فارس التابعي – 50 ألف جنيه)

- دعم أفلام قصيرة: بين ضفتين (أنوار الطيب أحمد)، باتش (مارك أيمن)

- خدمات ما بعد الإنتاج: Terri-Tura (أحمد عزت)، العودة إلى حديقة الحيوان (محمد ممدوح علي حبيشي)

أجواء احتفالية مميزة

تميز حفل ختام الدورة الخامسة عشرة بإشادة الحضور بالإنتاج السينمائي الأفريقي المتميز، وتأكيد دور المهرجان في تعزيز التواصل الفني والثقافي بين مصر وبقية دول القارة الأفريقية، بما يبرز قوة السينما كلغة عالمية للتعبير الفني والإنساني.