شركة طاقة غاز بدمياط تعلن عن بدء التعاقدات الجديدة

دمياط - مصراوي:

أعلنت شركة "طاقة غاز" بمحافظة دمياط، عن بدء التعاقدات الجديدة للمشروع في عدة مناطق، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات والمستندات المطلوبة لتسهيل عملية التعاقد على العملاء.

مناطق جديدة للتعاقدات

أوضحت الشركة أن العمل جارٍ في المناطق التي يتم التعاقد بها بنظام المشروع، وتشمل: السعدية القبلية، السعدية البحرية، المحمدية، العباسية (تفتيش ثاني بمركز كفر سعد)، و"ميت الخولي وشرمساح" بمركز الزرقا.

شروط التعاقد والدفع

لفتت "طاقة غاز" إلى أن رسوم التعاقد النقدي تبلغ 5697.17 جنيهًا مصريًا، مع إمكانية التقسيط، ويتاح قيمة القسط الشهري بـ 68 جنيهًا مصريًا، على أن تكون مدة القرض 84 شهرًا (7 سنوات) في حال استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.

مستندات وشروط التعاقد

وأكدت الشركة على أهمية أن يتم التعاقد مع المالك مباشرة، وفي حالة كون المتعاقد مستأجرًا، يجب أن يتم التعاقد معه بموجب توكيل يبيح له التصرف، أما المستندات المطلوبة للتعاقد، فهي كالتالي:

عقد ملكية الوحدة السكنية: (عقد ابتدائي عليه صحة توقيع).

في حالة وجود عقد ملكية الأرض: يجب الحصول على صورة من رخصة المباني للمنزل وعقد الحيازة للأرض.

صورة بطاقة سليمة وسارية: لعدد 2 أفراد من الأسرة لا تقل مدة سريانها عن شهرين وقت التعاقد.

فاتورة كهرباء حديثة: باسم العميل طالب التعاقد، وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو عداد كودي باسم العميل، أو فاتورة كارت الشحن وأشهر محاسبية لا تزيد عن شهرين وقت التعاقد.

في حالة اختلاف اسم العميل بفاتورة الكهرباء: يتم إحضار فاتورة استهلاك مياه لنفس الوحدة.

تهيب شركة "طاقة غاز" بجميع الراغبين في التعاقد تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى أقرب فرع للشركة في المناطق المذكورة، لضمان إتمام عملية التعاقد بسلاسة وفعالية.