الإسكندرية – محمد البدري:

اختتمت فرقة القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية (AFCENT) جولتها الفنية في مصر مساء اليوم الإثنين، بحفل موسيقي أقيم في الركن الأميركي بمركز أميديست بالإسكندرية، وسط حضور من سكان المدينة الساحلية وعدد من الأميركيين المقيمين، في أمسية احتفالية جمعت بين الإيقاعات الأمريكية والمصرية.

وجاء الحفل الختامي بعد جولة موسيقية استمرت ثلاثة أسابيع، بدأت في 28 أغسطس، وشملت عروضًا عامة في القاهرة والمعادي، بالتعاون مع الفرقة المصرية "كايرو بيج باند سوسيتي".

وقدّمت فرقة AFCENT خلال جولتها مزيجًا من موسيقى الجاز والفانك والمقطوعات الأميركية الكلاسيكية، بأسلوب تفاعلي يهدف إلى مدّ جسور التواصل بين الثقافات.

وشهدت الأمسية الختامية في الإسكندرية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث امتزجت أصوات آلات النفخ والإيقاع بأجواء المدينة الساحلية، في مشهد عبّر عن روح الانفتاح والتلاقي الفني، كما تخلل الحفل لحظات عزف مشترك بين الفرقة الأميركية ونظرائها المصريين، في تجسيد حيّ لفكرة التبادل الثقافي.

وفي تعليقها على الجولة، قالت السفيرة الأميركية في القاهرة، هيرو مصطفى غارغ: "للموسيقى قوة تتجاوز الحدود وتوحد الشعوب. إن عروض فرقة الـAFCENT في مصر تحتفي بعمق الصداقة بين بلدينا وتبرز الروابط الثقافية المشتركة التي تجمعنا."

وأشارت إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود السفارة الأميركية لتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعبين المصري والأميركي، وتأكيدًا على التزام الولايات المتحدة بالاحتفاء بالتنوع الفني وتقديمه للجمهور في مصر والمنطقة.