محافظ أسيوط يعلن الطوارئ استعدادًا لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الأولى والثانية والرابعة، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج هذه الدوائر وإعادة العملية الانتخابية.

وقال محافظ أسيوط: "إن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، وتنعقد لجنتها العامة بالصالة المغطاة باستاد أسيوط الرياضي، فيما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتشرف عليها اللجنة العامة بمعهد القوصية الإعدادي الثانوي، أما الدائرة الرابعة فتضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج، وتدار أعمالها من خلال اللجنة العامة بمركز شباب أبوتيج".

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية قامت بتجهيز 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، لاستقبال نحو مليونين و251 ألف ناخب، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي، مؤكدًا التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والإضاءة ووسائل الحماية المدنية، مع توفير مولدات كهربائية احتياطية لمواجهة أي طوارئ.

وأكد أبو النصر اكتمال الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة وحضارية تعكس وعي أبناء أسيوط، وتُجسد حرص الدولة على دعم المسار الديمقراطي، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتهيئة مناخ انتخابي آمن يضمن النزاهة والشفافية.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة مجريات التصويت والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم، شملت تجهيز المداخل والممرات وتوفير كراسي متحركة، فضلًا عن الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في بعض اللجان، بما يضمن مشاركة آمنة وسلسة للجميع.

وشدد محافظ أسيوط على اكتمال خطط التأمين بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط لتأمين اللجان ومحيطها وضمان انسيابية حركة الناخبين، إلى جانب تفعيل منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ لتحقيق سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن التصويت واجب وطني ورسالة دعم لمسيرة الاستقرار والتنمية، ومشددًا على استمرار جهود المحافظة لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تليق بأبناء أسيوط.