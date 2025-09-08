إعلان

أغرب سرقة في مصر.. "ملكة الفراولة" بالإسماعيلية تفقد ثمرتها

08:51 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    تمثال ملكة الفراولة الشهير بمدخل مدينة القصاصين
    تمثال ملكة الفراولة الشهير بمدخل مدينة القصاصين
الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أثار اختفاء ثمرة الفراولة من تمثال "ملكة الفراولة" الشهير بمدخل مدينة القصاصين في الإسماعيلية، حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

يجسد التمثال، الذي صممه الفنان التشكيلي رائد جلال، دور المرأة في جني محصول الفراولة الذي تشتهر به المحافظة.

تداول الأهالي صورًا للتمثال بدون الثمرة، وسط تساؤلات حول سبب اختفائها، حيث رجح البعض سقوطها بفعل عوامل الطقس، بينما أشار آخرون إلى احتمال تعرضها للسرقة أو العبث.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ترميم التمثال، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من محافظة الإسماعيلية حتى الآن لتوضيح ملابسات الواقعة.

ملكة الفراولة الاسماعيلية القصاصين ترميم تمثال
