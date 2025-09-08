مصرع طفل صعقًا بـ"غسالة ملابس" في المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الإثنين، داخل منزله بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وذلك إثر ملامسته غسالة ملابس حدث بها ماس كهربائي.

كانت أجهزة مديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بمصرع الطفل "حمزه.ط"، 3 سنوات، وتم نقله إلى مستشفى سمالوط.

بانتقال قوات المباحث وسؤال أهل الطفل، تبين أنه أثناء تشغيل الغسالة حدث بها ماس كهربائي مفاجئ، ما أدى إلى صعق الطفل فور ملامسته لها ووفاته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.