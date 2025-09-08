دخول 17 مدرسة جديدة للخدمة في سوهاج استعدادًا للعام الدراسي الجديد

سوهاج - عمار عبدالواحد:

ترأس اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بحياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء أ.ح أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والوحدات المحلية ومديري الشركات الخدمية.

وبدأ الاجتماع بمراجعة الموقف التنفيذي في ملفات التقنين، التصالح، والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث وجه المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الإزالات وفق الإجراءات القانونية واسترداد كافة الأراضي المرفوضة للتقنين عليها.

وجرى استعراض جهود لجنة الزراعة والوحدات المحلية والتموين لمراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية من الأسمدة والنترات واليوريا، لضبط الأداء والتعامل بحسم مع أي مخالفات لضمان كفاءة المنظومة الزراعية بالمحافظة.

- التعليم قبل كل شيء

استعرض وكيل مديرية التربية والتعليم استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد 2025/2026، مؤكدًا إتمام إنشاء 17 مدرسة جديدة بتكلفة 320 مليون جنيه ودخولها الخدمة، إضافة إلى صيانة شاملة لـ54 مدرسة، وجاري الانتهاء من 18 مدرسة أخرى استعدادًا لاستقبال الطلاب.

وأوضح الوكيل أنه تم تجهيز 1054 مدرسة ابتدائية (981 مدرسة بنظام الفترة الواحدة و73 بنظام الفترتين)، و634 مدرسة إعدادية (543 بنظام الفترة الواحدة و91 بنظام الفترتين)، و102 مدرسة ثانوية (99 بنظام الفترة الواحدة و3 بنظام الفترتين)، مشددًا على ضرورة تقليل الكثافة داخل الفصول وتقليل الفترات المزدوجة.

ووجه المحافظ بتوزيع الكتب الدراسية على كافة المدارس، وسد عجز عمال النظافة، ورفع مستوى النظافة، والتنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة المبادرات الرئاسية للكشف على الطلاب، بالإضافة إلى حصر كافة الاحتياجات الخاصة بالمدارس قبل بدء الدراسة.

- مشروعات قادمة واستغلال الأصول

ناقش المجلس طلب المؤسسة العربية للتربية والتعليم لإنشاء المعهد العالي التكنولوجي للعلوم الصحية بحي الكوثر، وتم تأجيل الموافقة لحين توفير قطعة الأرض المناسبة.

ووافق المجلس على قيام الوحدات المحلية بسداد حصيلة انتظار السيارات لصالح الديوان العام شهريًا، وطرح الساحات بالمزاد العلني وفق القوانين المنظمة، مع متابعة نسب التحصيل الشهرية.

وشدد المحافظ على التنسيق مع مديرية الأمن لتذليل أي معوقات أمنية أمام المشروعات القومية، ومتابعة تطبيق قانون العمل الجديد لضمان تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.