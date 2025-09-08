سوهاج - عمار عبد الواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض العثور على سيدة جثة هامدة عليها إصابات متفرقة، بمنزل تحت الإنشاء بدائرة مركز شرطة البلينا جنوبي المحافظة.

بدأت الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة في منزل تحت الإنشاء بقرية السمطا دائرة المركز.

تبين من التحريات أن الجثة للمدعوة "ا. ن"، 30 عامًا، ربة منزل، ترتدي كامل ملابسها، وبمعاينتها تبين إصابتها بجروح ذبحية وقطعية في الرقبة، بالإضافة إلى جروح متفرقة في الجسد.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليها شهدت المدعو "ب. ح"، 35 عامًا، قريب لها، أثناء ارتكابه واقعة سرقة في نفس الناحية، وبخوفه من افتضاح أمره وإبلاغ الأهالي، تخلص منها وألقى الجثة في المنزل تحت الإنشاء في محاولة لإخفاء الجريمة.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة كما ورد في التحريات، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.