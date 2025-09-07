إعلان

بالفيديو والصور.. صلاة الخسوف بمساجد الأوقاف في أسيوط

11:01 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    صلاة الخسوف بمساجد الأوقاف في أسيوط (3)
  • عرض 9 صورة
    صلاة الخسوف بمساجد الأوقاف في أسيوط (2)
  • عرض 9 صورة
    صلاة الخسوف بمساجد الأوقاف في أسيوط (12)
  • عرض 9 صورة
    صلاة الخسوف بمساجد الأوقاف في أسيوط (11)
  • عرض 9 صورة
    صلاة الخسوف بمساجد الأوقاف في أسيوط (10)
  • عرض 9 صورة
    صلاة الخسوف بمساجد الأوقاف في أسيوط (1)
  • عرض 9 صورة
    صلاة الخسوف بمساجد الأوقاف في أسيوط (5)
  • عرض 9 صورة
    صلاة الخسوف بمساجد الأوقاف في أسيوط (4)
أسيوط ـ محمود عجمي:

أدى المصلون بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الأحد، صلاة خسوف القمر في 63 مسجدًا من المساجد الكبرى التي خصصتها مديرية الأوقاف، وسط أجواء روحانية وتضرع إلى الله.

وكانت مديرية الأوقاف قد أعلنت عن إقامة الصلاة بهدف إحياء السنن النبوية وربط المسلمين بالظواهر الكونية التي تذكر بعظمة الخالق.

وأكد الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن الصلاة أقيمت وفقًا للسنة النبوية، وأعقبتها خطبة مؤثرة تناولت دلائل قدرة الله وأهمية التوبة، واصفًا الحدث بأنه "رسالة إيمانية عميقة".

يأتي ذلك ضمن دور مديرية الأوقاف المستمر في تعزيز القيم الدينية، لتظل المساجد منارات للهدى عامرة بذكر الله.

أسيوط صلاة خسوف القمر مديرية الأوقاف السنن النبوية وزارة الأوقاف بأسيوط خسوف القمر
