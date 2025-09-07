بالصور.. خسوف القمر الكلي بسماء جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت سماء مدينة الطور في جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، حيث تحول لونه تدريجيًا من مضيء إلى بني ثم إلى اللون الأحمر الأرجواني المميز.

وتحدث هذه الظاهرة الفلكية عندما يدخل القمر بالكامل في منطقة ظل الأرض، مما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس عنه بشكل كلي.

ويتسبب الخسوف في انخفاض هائل في درجة حرارة سطح القمر، حيث تهبط من حوالي 130 درجة مئوية في ضوء الشمس المباشر إلى نحو 99 درجة تحت الصفر.

ويختلف الخسوف الكلي عن الخسوف الجزئي الذي يحدث عندما يدخل القمر في منطقة شبه ظل الأرض، مما يؤدي إلى حجب جزء فقط من ضوء الشمس عنه.