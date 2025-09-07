إعلان

34 مصابًا ووفاة.. "يوم صعب" في طوارئ مستشفى العامرية بالإسكندرية (صور)

09:07 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    34 مصابًا وحالة وفاة واحدة، نتيجة 3 حوادث طرق متفرقة (4)
  • عرض 4 صورة
    34 مصابًا وحالة وفاة واحدة، نتيجة 3 حوادث طرق متفرقة (3)
  • عرض 4 صورة
    34 مصابًا وحالة وفاة واحدة، نتيجة 3 حوادث طرق متفرقة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية 34 مصابًا وحالة وفاة واحدة، نتيجة 3 حوادث طرق متفرقة وقعت على مدار يوم أمس السبت على الطرق السريعة غربي المحافظة.

وأعلنت المستشفى، في بيان لها اليوم الأحد، أن فرقها الطبية تعاملت بكفاءة وسرعة مع الحالات وسط ضغط الأحداث المتلاحقة، وقدمت الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.

ووفقًا للبيان، وقع الحادث الأول صباح أمس بطريق الإسكندرية الصحراوي وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، تلاه حادث ثانٍ بطريق مرغم نتج عنه 21 مصابًا، قبل أن تستقبل المستشفى 3 مصابين في حادث ثالث بالكيلو 59 بنهاية اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى العامرية مستشفى العامرية العام طريق الإسكندرية الصحراوي حوادث الطرق حوادث المحافظات الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان