34 مصابًا ووفاة.. "يوم صعب" في طوارئ مستشفى العامرية بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية 34 مصابًا وحالة وفاة واحدة، نتيجة 3 حوادث طرق متفرقة وقعت على مدار يوم أمس السبت على الطرق السريعة غربي المحافظة.

وأعلنت المستشفى، في بيان لها اليوم الأحد، أن فرقها الطبية تعاملت بكفاءة وسرعة مع الحالات وسط ضغط الأحداث المتلاحقة، وقدمت الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.

ووفقًا للبيان، وقع الحادث الأول صباح أمس بطريق الإسكندرية الصحراوي وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، تلاه حادث ثانٍ بطريق مرغم نتج عنه 21 مصابًا، قبل أن تستقبل المستشفى 3 مصابين في حادث ثالث بالكيلو 59 بنهاية اليوم.