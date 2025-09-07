ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر في الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، أسفرت عن ضبط 2583 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بدون علامات أو بيانات تجارية، كانت معدة للبيع للمطاعم داخل المدينة.

أسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 5 محاضر للمواد الغذائية مجهولة المصدر، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى 7 مخالفات لعدم حمل شهادات صحية سارية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات وزير التموين ومحافظ الإسماعيلية بتشديد الرقابة على الأسواق للتصدي للمخالفات وحماية المستهلك.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بمستحضرات تجميل قادمة من محافظة أخرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات والمضبوطات.