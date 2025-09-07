الشرقية- ياسمين عزت:

تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 2026، شهدت محافظة الشرقية إقامة معارض "أهلاً مدارس" بمختلف المراكز والمدن لتوفير احتياجات الطلاب من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالأسواق.

يأتي ذلك لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الذي شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تلك المعارض والتأكد من توافر جميع المستلزمات بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وتفقد رؤساء المراكز والمدن عدداً من المعارض في أبو حماد، منشأة أبو عمر، كفر صقر، صان الحجر، الحسينية، ههيا، فاقوس، أبو كبير، مشتول السوق، الإبراهيمية، ديرب نجم، ومنيا القمح، حيث أكدوا توافر الأدوات والمستلزمات المدرسية بكميات مناسبة وأسعار مخفضة لتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب الالتزام بضوابط الجودة والأسعار المناسبة التي تضمن محاربة الغلاء وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن الهدف من هذه المبادرات هو توفير بيئة تعليمية داعمة لأبنائنا الطلاب، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم الدعم اللازم للأسر المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتخفيف الأعباء المعيشية.